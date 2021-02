Bruna Griphao e o estudante de medicina Henrique Flora Reprodução Instagram

Publicado 01/02/2021 05:00

Bruna Griphao tem um novo amor, mas por enquanto, tem procurado manter o relacionamento em segredo. O eleito da atriz se chama Henrique Flora. O rapaz é de família rica, estudante de medicina e fica quase que em tempo integral no apartamento da loura, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



Os dois estão juntos desde o início da pandemia do novo coronavírus, mas já se conhecem há anos, especificamente desde a adolescência, quando começaram uma amizade. Henrique, inclusive, é melhor amigo de um ex-namorado da atriz.



Bruna vem mantendo o relacionamento às escondidas porque Henrique costuma ser sempre muito discreto, detesta holofotes, não quer ser celebridade e apenas deseja seguir na carreira da medicina. E quem conhece a atriz garante que ela está apaixonada de verdade, tanto que deixou de frequentar as noitadas como antes e tem estado mais caseira ultimamente, assim como o novo boy.



Bruna Griphao já viveu um relacionamento nunca assumido publicamente com o surfista Gabriel Medina, com quem chegou a fazer uma tatuagem. Hoje, o surfista está casado com a modelo Yasmin Brunet e não se priva que assumir seu relacionamento para todos verem.