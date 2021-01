Yasmin Brunet e Gabriel Medina Reprodução Internet

Rio - Yasmin Brunet e o surfista Gabriel Medina estão casados. A informação foi confirmada pela mãe da modelo, Luiza Brunet, em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles. A cerimônia aconteceu no Havaí no último sábado. No entanto, não tem valor legal no Brasil.

"Ela casou sim. Gabriel é um homem maravilhoso, maduro, gentil, educado, empreendedor e disciplinado. A Yasmin está muito feliz e isso que importa”, declarou Luiza ao colunista.

Para quem deseja oficializar o amor com uma cerimônia parecida com a do casal, é necessário desembolsar cerca de US$ 500, cerca de R$ 2.700 na cotação atual.