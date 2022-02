Matheus Salles e Jenny Miranda - reprodução do instagram

Matheus Salles e Jenny Mirandareprodução do instagram

Publicado 21/02/2022 21:33 | Atualizado 21/02/2022 21:49

Rio - Jenny Miranda é a nova solteira do pedaço. A filha de Gretchen anunciou o término de seu relacionamento com o cantor sertanejo Matheus Salles através do Instagram, nesta segunda-feira. O namoro dos dois durou cerca de cinco meses.

"Tive um choque de realidade e percebi que preciso de um tempo para mim, um tempo de maturidade, novos projetos, cuidar dos meus filhos e chegar no meu objetivo… Será um tempo de reflexão para novos horizontes! Aprendi que se você quiser que alguma coisa mude, mude você. Venho tentando me achar e estava fazendo isso de forma totalmente errada e de coração. Eu já estou me sentindo mal em começar e terminar relacionamentos. Primeiro que isso estava me distanciando cada dia mais dos meus sonhos e objetivos. Que na verdade sempre foi reconstituir minha família", começou.



Em seguida, ela disse que ficou muito 'confusa' nesse último ano. "Segundo que tentei suprir uma falta em outros relacionamentos e isso só acabou me prejudicando e me afastando cada vez mais do meu sonho, e acabei vendo que eu estava tentando maquiar uma situação arrumando outra. Terceiro que quem me conhece e quem me segue aqui há anos sabe que tive dois relacionamentos e os dois foram duradouros. E nesse último ano que passou foi um ano de muita confusão".

Por fim, Jenny refletiu: "Até eu entender e aprender que a culpa nem sempre é dos outros, de vez em quando, temos que ver que a gente mesmo é a causa dos nossos problemas. E foi preciso errar, cair e observar toda situação com clareza para sozinha eu chegar nessa conclusão definitiva. E, sim, isso é muito desagradável de admitir, mais admitir isso é uma virtude. Enfim, gente, é isso. Estou solteira e em paz comigo mesma! Meu coração agora está em silêncio. Meu 2022 começa agora… Peço empatia e que depois dessa explicação me entendam".