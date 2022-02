Juju Salimeni - Reprodução

Publicado 21/02/2022 17:37 | Atualizado 21/02/2022 17:42

Rio - Juju Salimeni relembrou os ensaios sensuais que realizou durante uma interação com fãs no último domingo (20). Ao ser questionada por um seguidor sobre a remuneração que recebeu pelos cliques quentes, a musa fitness afirmou que não se arrepende dos trabalhos, apesar de não ter recebido um valor satisfatório.

"Fiz duas Playboys e o cachê foi ridículo. Mas vale a pena pela repercussão e porque as duas ficaram de muito bom gosto. É uma lembrança boa", declarou a ex-Panicat em seus Stories do Instagram, relembrando as ocasiões em que foi capa da revista adulta.

Em outro momento, a influenciadora ainda abriu o jogo sobre seus gastos com itens de luxo e revelou que já conquistou uma boa quantia de dinheiro ao longo dos anos. "Eu sou consumista, sim, mas planejei muito minhas finanças antes de me dar certos luxos. Só comecei a gastar quando há havia conquistado um bom patrimônio", contou.