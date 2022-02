Juju Salimeni e o namorado, Diogo Basaglia - Reprodução/Instagram

Publicado 21/02/2022 08:58 | Atualizado 21/02/2022 09:09

Rio - Juju Salimeni posou de topless ao lado do namorado, Diogo Basaglia, na piscina de sua casa, neste domingo. A influenciadora aproveitou o clique para se declarar ao amado, que vive com ela atualmente.

"Você tem cheiro de lar, você é meu lugar, eu moro em você", escreveu ela na legenda da publicação, que rendeu muitos comentários. "Minha princesa, te amo", respondeu o namorado, Diogo Basaglia. "Eita, que romantismo. Vai sair um baby maromba, ein", brincou a ex-BBB Jaque Khury. "Nunca vi tão apaixonada quanto agora", observou uma fã.

Na semana passada, Juju abriu o jogo sobre as intimidades do casal. Durante interação com seguidores no Instagram Stories, ela garantiu que os dois fazem sexo todos os dias. "Quantas vezes o casal faz amor?", perguntou um fã curioso. "Olha, bastante. Todos os dias... Até parei de fazer cardio (na academia)", respondeu ele. "Umas três, quatro. Não tem como, é muito gostoso", completou Juju, apontando para o amado.