Rodrigo SantAnna almoça com o marido em shopping do Rio - Ag. News

Publicado 19/02/2022 12:08

Rio - O humorista Rodrigo Sant'Anna fez uma rara aparição ao lado de seu marido, Junior Figueiredo, na tarde deste sábado. O ator e Junior almoçaram em um restaurante de um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Simpático, Rodrigo acenou para os fotógrafos ao perceber que estava sendo fotografado.

Rodrigo Sant'Anna e Junior Figueiredo estão casados há três anos. Eles oficializaram a união em fevereiro de 2019, em uma cerimônia íntima, na casa do ator, na Zona Oeste do Rio. Rodrigo Sant'Anna é conhecido por interpretar personagens icônicos, como a Valéria, do "Zorra Total".