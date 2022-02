Gusttavo Lima - Reprodução/Instagram

Rio - Uma farmacêutica de Franca, em São Paulo, entrou na justiça para provar que Gusttavo Lima é o pai de sua filha, de 16 anos. Ela contou que teve um encontro com o cantor em setembro de 2004, quando o sertanejo tinha 15 anos de idade, e engravidou.

fotogaleria Eloá Soares, de 36 anos, afirmou para o site "GCN.net.br" que teria conhecido Gusttavo Lima durante uma participação do cantor na mesma escola de música que ela iria se apresentar, em Franca. "Um tempo depois, ele me ligou e a gente se encontrou. Na época, ele dirigia e disse que tinha um ano a mais que eu, mais depois descobri que era mais novo. Foi quando eu fiquei grávida", disse.

A farmacêutica ainda comentou de um suposto segundo encontro tido anos depois com o cantor, quando sua filha já havia nascido. "Antes de se casar, ele veio até a minha pessoa e questionou sobre quando eu iria perceber que minha filha também era filha dele e quando eu iria passar a fase de negação."

O processo, que corre sob segredo de Justiça, foi protocolado no Fórum de Santos, cidade onde a farmacêutica reside atualmente com a filha. Procurada pelo O Dia, a assessoria de Gusttavo Lima negou a suposta paternidade.

"No ano de 2004, Gusttavo Lima vivia uma vida simples juntamente com seus pais e irmãos numa pequena comunidade rural no interior do Estado de MG. Na época, ele estava saindo da roça para tentar a carreira como cantor em Brasília (DF) e, até mesmo por falta de recursos financeiros, o artista se quer conhecia alguma cidade do interior paulista. Portanto, a história ventilada na mídia não procede. Lamentamos os fatos articulados e lançados de forma irresponsável na imprensa", disse em nota.