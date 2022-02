Zé Felipe e Virginia Fonseca - Reprodução

Zé Felipe e Virginia FonsecaReprodução

Publicado 18/02/2022 18:16

Rio - Virginia Fonseca abriu o jogo sobre a divisão de bens com o marido, Zé Felipe. Em vídeo publicado no seu canal do Youtube, a influenciadora revelou que casou em regime de comunhão parcial de bens.

fotogaleria "Eu tenho o meu trabalho e eu tenho o meu dinheiro, o Zé Felipe tem o trabalho dele, tem o dinheiro dele. Na nossa conta, fica dinheiro dele e dinheiro meu, mas se for parar para analisar, é meu e dele tudo porque a gente é casado com regime de comunhão parcial de bens, que é tipo, depois que a gente casou, tudo que a gente construir é nosso", contou.

A influenciadora ainda explicou como o casal realiza os investimentos financeiros. "Eu faço os meus investimentos e ele faz os dele, mas é nosso, entendeu? Eu comprei recentemente uma área para construir e tal que está no nosso nome, no meu e no dele, eu tirei do meu dinheiro, mas é nosso, entendeu? É a mesma coisa: se ele comprar alguma coisa, vai colocar no nosso nome, vai tirar da conta dele, mas vai ser nosso. Porque casamos, gente!", concluiu.