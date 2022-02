Anitta causa alvoroço nas ruas da Zona Sul do Rio ao presentear fãs durante gravação

Rio - Anitta, de 28 anos, reuniu uma multidão de fãs nas ruas da Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira. Com um look todo colorido e revelador, a Poderosa exibiu as curvas durante a gravação de uma ação publicitária de marca de chinelos. "Estou prontinha, glamorosa aqui no Rio de Janeiro. Sabe por quê? Eu vou passear pela cidade distribuindo a minha coleção de chinelos para a galera", comentou a cantora, através do Instagram Stories. Os admiradores de Anitta quiseram ver a amada de pertinho e, de quebra, ganhar uma lembrancinha.

