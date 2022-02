Luciana Gimenez - Divulgação

18/02/2022

Rio - Luciana Gimenez, de 52 anos, abriu o jogo e revelou se participaria do 'Big Brother Brasil', da TV Globo, caso fosse convidada, em entrevista ao podcast "Podpah". Sincera, a apresentadora disse que recusaria a proposta e explicou seus motivos.

"Não, não iria dar certo. Eu não sou [uma pessoa] difícil de lidar, mas, por exemplo, banheiro não ia dá. Não rola. Eu não consigo. Sou tímida, gente. Como é que eu vou ficar pelada no banheiro com a câmera... Não dá, não rola. E tem que limpar o banheiro também, né? Limpar o seu banheiro, ok, mas limpar o banheiro de todo mundo... Então acho que essa convivência assim seria um pouco difícil para mim", declarou ela.

Por outro lado, Luciana contou que gostaria de apresentar um reality show. "Eu sempre acredito, sou daquelas que acredita e sou muito sortuda. Então acho que sim, uma hora rola [apresentar um reality] tipo um 'BBB' da vida. Adoraria, faria e muito bem, inclusive", completou.