Bell Oliver, do Calcinha Preta, atualiza estado de saúde de Paulinha Abelha - Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2022 08:35

Rio - A vocalista da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha, segue em coma na UTI do Hospital Primavera, em Aracaju, no Sergipe. Na noite desta sexta-feira (18), Bell Oliver, que também faz parte do grupo de forró, usou seus Stories do Instagram para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde da colega e destacou que não houve morte cerebral.

"Boa noite, meu povo, passando aqui pra contar a novidade para vocês: graças a Deus, foram feitos exames e constataram que não houve morte cerebral. O cérebro está trabalhando normalmente, as taxas da Paulinha estão normais, a saturação está normal", afirmou o cantor.

Oliver ainda explicou uma mudança no tratamento de Paulinha, que foi transferida de uma unidade hospitalar para outra na última quinta-feira. "Foi mudada a hemodiálise para uma mais avançada que pode durar mais tempo e assim retirar mais líquido do corpo. Então vamos continuar em oração. Graças a Deus, estamos mais aliviados e eu tenho certeza que já deu tudo certo", declarou o artista.

O boletim médico divulgado, nesta sexta-feira, pela assessoria da cantora informa que Paula Abelha "mantém estabilidade clínica, sem necessidade de drogas para manutenção de vida". A nota ainda acrescenta que a artista "recebe terapia renal substitutiva sem intercorrências".

