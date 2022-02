Gabi e Tierry chegam de limusine na festa de aniversário de 25 anos da cantora e ex-BBB Gabi Martins - Ag.news

Gabi e Tierry chegam de limusine na festa de aniversário de 25 anos da cantora e ex-BBB Gabi MartinsAg.news

Publicado 19/02/2022 11:26 | Atualizado 19/02/2022 11:27

Rio - Gabi Martins usou suas redes sociais, na noite desta sexta-feira (18), para revelar que seu namoro com Tierry chegou ao fim. A ex-participante do "BBB 20" interagiu com fãs através de uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e confirmou o fim do relacionamento em resposta a um seguidor que perguntou se a cantora "está solteira".

fotogaleria

"Muita gente quer que eu responda essa pergunta. Sim, eu estou solteira. Estamos solteiros. Eu quero dizer pra vocês que o Tierry é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho muito carinho pela família dele, por ele. Ele apareceu na minha vida em um momento que eu não esperava. Eu serei eternamente grata", declarou a artista de 25 anos.

Em seguida, Gabi sugeriu que não descarta a possibilidade de reatar o romance, mas destacou que seu foco, neste momento, é em sua carreira. "Pode ser que a gente venha a voltar, pode ser que cada um siga sua vida 100%. Eu quero, realmente, focar no meu trabalho agora, mas quero dizer para vocês que eu conheci um cara fod* e que vou levar ele comigo", continuou.

A ex-BBB ainda justificou seu silêncio sobre o assunto, apesar de especulações sobre o término do namoro terem surgido em janeiro deste ano. "Me escondi aqui porque não tem sido dias fáceis. Eu procurei me fortalecer. Com vocês, mostrando meu trabalho, eu senti que agora eu estava mais preparada para falar com vocês... Estou fazendo bastante terapia", desabafou a artista.

Gabi Martins e Tierry assumiram o relacionamento pela primeira vez em janeiro do ano passado e chegaram a morar juntos na casa do cantor. No início deste ano, o ex-casal enfrentou uma crise rápida e o sertanejo foi às redes sociais explicar o atrito e garantiu que, na época, os dois teriam superado o problema.