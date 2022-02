Carlinhos Maia - Reprodução

Publicado 20/02/2022 11:45 | Atualizado 20/02/2022 11:48

Rio - Após lançar sua rede de fast-food e uma marca de roupas, Carlinhos Maia se prepara para dar mais um passo em sua carreira como empresário. De férias nos Estados Unidos, o influenciador usou seus Stories do Instagram, neste fim de semana, para anunciar que vai abrir um banco e revelou que já investiu mais de R$ 100 milhões no projeto, junto com outros sócios do empreendimento.

"Vou lançar um banco. Com dinheiro, empréstimo, cartão... Tem muita gente séria e que já mexe com banco há muito tempo. Decidimos investir cento e tantos milhões de reais no banco. Isso é emprego, renda e é fazer história. Sou um p*ta de um empresário. Vocês vão ter meu cartão na carteira", declarou o comediante alagoano. "Sempre sonhei em ter um banco quando não tinha um tostão", confidenciou, ao explicar o empreendimento que se chamará "Gira Bank", em homenagem aos fãs, que o humorista apelidou de "girassóis".

Com mais de 24 milhões de seguidores no Instagram, Carlinhos previu as críticas que receberá pelo projeto e já se antecipou: "'Eita, mais uma coisa para ele encher o rabo de dinheiro'. Sim, também! Trabalho pra caceta e quero mais mesmo", disparou o humorista. Em dezembro de 2021, o alagoano chegou a entrar na lista da revista Forbes que cita as 30 pessoas mais influentes do Brasil com menos de 30 anos de idade.