Gusttavo Lima - reprodução do twitter

Publicado 20/02/2022 10:39 | Atualizado 20/02/2022 13:37

Rio - Gusttavo Lima aproveitou o show que realizou na madrugada deste domingo (20), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para se pronunciar sobre o caso de uma mulher que alega ter tido uma filha com o cantor . Durante uma interação com o público, o sertanejo de 32 anos ironizou as declarações de Eloá Soares, que entrou na Justiça para tentar provar a suposta paternidade do artista, citando um encontro que teria acontecido em junho de 2004.

"Imagina eu, com 32 anos de idade, e ontem eu descobri que sou pai de uma filha de 17 anos. Tem base? Tem base? Ela está falando que eu sou o pai, né? Mas na época eu só tinha 15 anos. E nem dinheiro pra comprar um lanche eu tinha, quem dirá um motel. Cara, vou contar um negócio pra vocês. Eu ainda desisto disso. Então, vamos beber que está difícil", disparou Gusttavo no vídeo divulgado pela página de fofocas "Choquei", no Instagram.

Em entrevista ao site "GCN.net.br", divulgada na última quinta-feira, Eloá Soares revelou que entrou com uma ação na Justiça para provar que Gusttavo Lima seria o pai de sua filha de 17 anos. A farmacêutica de 36 anos afirma ter conhecido o cantor quando o artista participou de um evento na escola de música em que ela também se apresentaria, em Franca, no interior de São Paulo. "Um tempo depois, ele me ligou e a gente se encontrou. Na época, ele dirigia e disse que tinha um ano a mais que eu, mais depois descobri que era mais novo. Foi quando eu fiquei grávida", afirmou Eloá.

No mesmo dia em que o caso veio à tona, a assessoria do cantor negou o boato através de nota e esclareceu: "No ano de 2004, Gusttavo Lima vivia uma vida simples juntamente com seus pais e irmãos numa pequena comunidade rural no interior do Estado de MG. Na época, ele estava saindo da roça para tentar a carreira como cantor em Brasília (DF) e, até mesmo por falta de recursos financeiros, o artista se quer conhecia alguma cidade do interior paulista. Portanto, a história ventilada na mídia não procede. Lamentamos os fatos articulados e lançados de forma irresponsável na imprensa".

O cantor Gusttavo Lima é casado com a modelo Andressa Suita, desde 2015, e os dois são pais de Gabriel, de 4 anos, e Samuel, 3. O casal chegou a se separar em outubro de 2020, mas reatou em 2021.

