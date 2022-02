Fernanda Gentil detalha processo de congelamento de óvulos em vídeo - Reprodução/Globo/Instagram

Publicado 20/02/2022 14:03

Rio - Com planos de aumentar a família, Fernanda Gentil revelou que passou pelo procedimento de congelamento de óvulos em vídeo públicado no Instagram no último sábado (19). Mãe de Lucas, de 13 anos, e Gabriel, 6, a apresentadora de 35 anos mostrou detalhes do processo e compartilhou uma reflexão sobre a maternidade nos dias atuais.

"Quis dividir essa minha experiência com vocês por alguns motivos; primeiro porque a maternidade é um plano cada vez menos urgente - não menos importante - para muitas mulheres. É um sonho sim, é um objetivo sim, mas ter filho, pra muita gente, vem depois de estudar, se formar, achar um parceiro(a) e se estabilizar financeira e profissionalmente. E que bom ter essa liberdade de organizar a nossa vida como quisermos, né?", cometou a jornalista na legenda da publicação.

Em seguida, Fernanda expôs um dado sobre o procedimento que motivou sua decisão: "O congelamento de óvulos, hoje em dia, passa a ser uma solução para exercer a vontade de ser mãe sem ser refém do tempo. Isso porque o nosso relógio biológico não anda, ele voa! É muito cruel. Voa tanto que 70% das mulheres que chegam às clínicas para fazerem o procedimento já não estão na idade ideal da saúde dos óvulos. Eu, com 35 [anos], considerado o limite do ideal, resolvi fazer logo pra garantir", explicou.

A apresentadora encerrou a publicação afirmando que o congelamento de óvulos não precisa ser um tabu: "É pra gente falar abertamente sobre o que, talvez pra muita gente, ainda seja um universo cheio de dúvidas. Porque quando a gente fala a gente conhece. E quando a gente conhece a gente se fortalece", declarou.

Fernanda Gentil é mãe de Lucas, que adotou em 2009, e Gabriel, fruto do seu casamento com o empresário Matheus Braga, que chegou ao fim em 2016. No mesmo ano, a apresentadora revelou ser bissexual e e assumiu um romance com a jornalista Priscila Montandon, com quem selou a união em novembro de 2018.

