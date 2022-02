Zezé di Camargo -

Rio - Com a pandemia do coronavírus, Zezé di Camargo foi para sua fazenda em Araguapaz (GO) com a família. Lá, o cantor resgatou essência de homem do campo e desenvolveu o projeto solo 'Rústico. O EP conta com cinco músicas: 'Pedras', 'Fraude', '35 latas de cerveja', 'Vou ter que tomar uma' e 'Banalizaram'. "Eu precisava de um desafio novo na minha vida. Foi onde eu criei esse projeto, para ir pra estrada, cantar, fazer shows, gravar um DVD. Cantar música sertaneja como sempre achei que deveria ser cantada. Do jeito que eu gosto", diz ele.

O sertanejo ainda reflete como o isolamento social impactou na sua vida. "Acho que todos nós saímos dessa pandemia diferentes. A pandemia me mostrou que minha vida não era aquele rolo compressor que estava sendo. Eu posso levar minha vida de uma maneira diferente, mais calma, viver mais os momentos que eu gosto. Não achar que é só trabalho. Quando você se retrai, busca seu interior, você tem condição de produzir muito mais. É isso que a pandemia me deu: tempo pra pensar na minha música, na minha voz, pra trabalhar o que eu pensava e não tinha tempo. Eu estou em lua de mel. A impressão que eu tenho é que eu to começando a carreira agora. Era o que eu precisava", confessa.

O novo trabalho de Zezé contará com um DVD, que terá 15 canções inéditas. "Na verdade, eu tenho pronto todo o DVD. Temos um DVD com 28 canções. A gente vai colocar mais ou menos umas 15 músicas inéditas, que já estão prontas. Só falta a gente definir o local e gravar. E tem mais ou menos umas 12, 13 releituras de músicas da gente que nunca foram gravadas, que não estão em DVDs de Zezé di Camargo e Luciano. A gente deve gravar em abril, maio e espero que o pessoal aceite", torce.

Mesmo com um projeto solo, o cantor esclarece que a dupla com o irmão continua. "Uma coisa não interfere na outra. O Zezé di Camargo e Luciano é uma coisa e o Zezé di Camargo 'Rústico' é outra. Como o Luciano também cantando gospel. Dá pra fazer um três em um", brinca.

'Vai ter um Zezézinho por aí'

Zezé di Camargo e Graciele Lacerda não escondem o desejo de terem um filho. A musa fitness e jornalista tem se submetido a um processo de inseminação artificial, já que o cantor fez vasectomia. O sertanejo, inclusive, explica que o procedimento não o deixou estéril. "Faço todo dia (sexo), mas não tá escapando. Sou vasectomizado há mais de 10 anos. Mas é bom esclarecer isso que continuo produzindo espermatozoides. Só que o processo de retirada é um pouco mais complexo. Eles vão lá com uma agulha e retiram diretamente do escroto. Ainda produzo muito esperma. Posso ser pai de 200 filhos... Calma que vai ter um zezézinho por aí daqui um tempo. Se Deus quiser", destacou. Zezé já é pai de Wanessa, Camila e Igor, frutos de seu relacionamento com Zilu.

Admiração de Marília Mendonça

Zezé Di Camargo relembrou a admiração que Marília Mendonça, que morreu em trágico acidente de avião aos 26 anos, tinha por ele. O sertanejo citou uma participação que a cantora fez em seu show com Luciano. "Foi uma das cenas mais bonitas que já vi na minha vida. Quando ela começou a cantar e me viu assistindo ao show dela, ela parou de cantar, debruçou na mesinha de colocar água e ficou uns 40 segundos parada, com a banda parada. Aí, ela voltou para o público e falou que não acreditava que estava vivendo um momento daquele na sua vida comigo, ali assistindo ao show dela. Naquele momento, vi que realmente gostava muito de mim, da gente. Ela cantou duas músicas com a gente".

O cantor ainda confessou que não sabia o quanto Marília gostava dele e que a morte dela o abalou. "Depois que aconteceu tudo isso, o pessoal de fã-clubes dela começou a me mandar coisas que ela escrevia nas redes sociais sobre mim e eu não tinha visto, porque não sou de ficar entrando na internet e vendo. Essas coisas me deixaram, ao mesmo tempo, feliz e um pouco frustado, porque eu não tive a oportunidade de conviver com ela mais tempo e dar um abraço nela e descobrir esse carinho que tinha por mim e pela minha música".

Zezé chegou a gravar uma música com Marília, mas a decisão de lançar ou não a canção ficará a critério da família da sertaneja. "Acho que uma das histórias que mais me emocionou foi a dela. E o Brasil inteiro reconheceu esse talento, que prematuramente foi interrompido. Tenho até que ir visitar a mãe dela, dar um abraço nela e entregar o material nosso que está gravado, para ela fazer o que achar de bom grado. Espero continuar sendo referência para muita gente ainda. Acho que a minha carreira está recomeçando cheia de vontade com esse projeto solo, Rústico, que fazia um tempo que queria fazer. Ressaltando que Zezé Di Camargo & Luciano é uma instituição do Brasil. E jamais vou deixar o público que amo".