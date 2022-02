Felipe Araújo e o filho, Miguel - Reprodução/Instagram

Felipe Araújo e o filho, MiguelReprodução/Instagram

Publicado 21/02/2022 13:15 | Atualizado 21/02/2022 13:56

Rio - Felipe Araújo está feliz da vida com os rumos da carreira. Em entrevista ao DIA, o cantor sertanejo analisa sua trajetória e revela que já realizou sonhos como gravar com os ídolos Zezé di Camargo e Luciano, em 2016, ter um hit nacional, como "Atrasadinha" (2019), e produzir um projeto sobre suas paixões, o "Clube do Araújo" (2021), que une sertanejo, pagode e futebol. Mas, segundo o sertanejo, nada supera o nascimento do seu filho, Miguel, que completou três anos há poucos dias.

fotogaleria

"2019 foi o ano mais importante da minha vida porque nasceu meu filho. Foi quando nasceu meu filho, em fevereiro de 2019. Foi quando descobri o amor de verdade e vi sentido mesmo na vida. Ao mesmo tempo, estava tocando bastante Atrasadinha, estava batendo recordes e acontecendo muita coisa bacana na minha vida. Fui coroado com diversos prêmios no final do ano, como no Faustão e no Caldeirão de Ouro, prêmio Multishow de Música do Ano. Mas o mais importante de todos foi o nascimento do meu filho", diz

"Clube do Araújo"

O cantor lançou recentemente o single "Sábado e Domingo", parceria com o pagodeiro Thiaguinho que dá pontapé à segunda parte do "Clube do Araújo". Segundo o artista, é o maior projeto de sua carreira, pois reúne um DVD gravado no Mineirão, em Belo Horizonte, uma série dos bastidores para o GloboPlay e uma turnê que está prestes a rodar o país. O projeto, que une as paixões por sertanejo, pagode e futebol, ainda conta com a participação de dez cantores do gênero e dez jogadores.

"Era um projeto para ser uma festa, depois virou uma série porque a gente precisava mostrar os bastidores. A série está bombando no GloboPlay, agora, em março, sai a segunda temporada. Isso também virou um DVD, que eu gravei no Mineirão, um templo do futebol e da música. Grandes artistas do Brasil já tocaram. No final de tudo, isso vai virar uma festa que vai rodar o Brasil inteiro, sempre com alguns dos participantes do Clube do Araújo, que participaram do DVD ou da série. A gente vai rodar o Brasil inteiro levando muito pagode, sertanejo e futebol para a galera", diz.

Ele adianta, inclusive, a possibilidade de levar levar o show do projeto para fora do país. "Muita gente de fora está assistindo à série. Muita gente da Europa que está curtindo bastante, tem muitos brasileiros espalhados pelo mundo inteiro. A gente sempre faz shows nos Estados Unidos, na Europa e a galera está querendo o Clube do Araújo lá também. Esses brasileiros que moram fora também curtem sertanejo, pagode e futebol", revela ele, que elogia o amigo Thiaguinho, parceiro na faixa "Sábado e Domingo".



"Essa parceria está para acontecer há um bom tempo. Sempre tive vontade de convidar o Thiaguinho para participar de um projeto por ser um grande cantor e referência para todos nós que trabalhamos com música. Ele só lança músicas que acabam com nosso coração, né? É um dos maiores artistas desse Brasil, além de ser referência em comportamento e estilo. O Thiago é um cara gigantesco. Não estou o chamando de velho, mas sou fã desde criança. Era fã do Exaltasamba desde que eu tinha 8 anos de idade… Dali para frente, virei fã do Thiaguinho compositor também, ele é quem compõe a maioria dos seus sucessos", conta.

Planos para 2022

Esperançoso, Felipe acredita na retomada dos shows e da cultura em 2022. "Tenho muita fé de que as coisas vão voltar ao normal em 2022. A gente está mais perto de acabar logo com essa pandemia do que do começo. Então, as coisas vão voltar ao normal, os shows vão voltar como eram antes, em 2019, aquela correria louca de fazer mais de 20 shows por mês, se Deus quiser. E eu pretendo levar o Clube do Araújo pros quatro cantos do Brasil", diz.

"Sempre tenho gratidão a Deus por estar vivo, principalmente depois de tudo o que a gente viveu. O fato de estar aqui com saúde e lutando pelos nossos sonhos, é a maior riqueza que a gente tem, estar ao lado da nossa família, das pessoas que nos amam, isso é uma riqueza, é um ano de gratidão a Deus e a vida", completa.