Viih Tube posa de lingerie em cliques publicados nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Viih Tube posa de lingerie em cliques publicados nas redes sociaisReprodução/Instagram

Publicado 21/02/2022 13:46 | Atualizado 21/02/2022 13:47

Rio - Viih Tube deixou os seguidores babando, nesta segunda-feira (21), ao compartilhar uma sequência de cliques em que posa apenas de lingerie. Para o ensaio fotográfico, a youtuber de 21 anos escolheu um conjunto na cor vinho com renda e recortes. Nas fotos divulgadas em seu Instagram, a ex-BBB esbanjou confiança ao posar na cama.

"Menininha ou mulherão? Como eu amo minhas diferentes versões!", declarou Viih Tube na legenda da publicação. Os fãs da influenciadora não perderam tempo e encheram a publicação de comentários, elogiando a famosa: "Que mulher", escreveu um seguidor. "Linda demais", afirmou outra internauta. "Chama a ambulância que eu tô passando mal", disparou mais uma pessoa.

Na última quarta-feira, Viih Tube marcou presença na festa de aniversário do ex-A Fazenda Lipe Ribeiro , com quem viveu um breve affair que teve início na "Farofa da Gkay". Para a celebração, a ex-participante do "BBB 21" escolheu um vestido ousado e não perdeu a oportunidade de dançar até o chão na festa que reuniu famosos em São Paulo.