Lipe Ribeiro e Viih Tube se acabam de dançar no palcoAg. News

Publicado 17/02/2022 09:46

Rio - O influenciador digital Lipe Ribeiro completou 30 anos na última quinta-feira, mas só comemorou a data na noite desta quarta. O ex-participante de "A Fazenda" reuniu amigos, familiares e celebridades em uma grande festa, no bairro da Leopoldina, em São Paulo.

Viih Tube, que vive um affair com Lipe desde que os dois se conheceram na "Farofa da Gkay", era uma das mais animadas. Com um modelito ousado, que deixava sua calcinha à mostra, Viih Tube dançou muito no palco. Ela também foi vista cumprimentando os pais de Lipe. Famosos como Arcrebiano, Erika Schnaider, MC Mirella, entre outros, prestigiaram o evento.