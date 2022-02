Anitta - reprodução de vídeo

Publicado 17/02/2022 21:36

Rio - Anitta, de 28 anos, mostrou que tem samba no pé! Amiga da cantora, Gkay publicou um vídeo da Poderosa exibindo todo o seu gingado no Instagram nesta quinta-feira. De biquíni, a funkeira ainda exibiu as curvas de dar inveja. As duas estão em Salvador, na Bahia, para um evento publicitário.

"Ela chegou. É ela! A maior das maiores, a dona, internacional", disse Gkay na gravação. Anitta celebrou o trabalho com a amiga. "Quando você finalmente consegue contratar sua melhor amiga pra sua marca! Amo", escreveu.