Publicado 17/02/2022 13:49 | Atualizado 17/02/2022 13:50

"Se a pessoa não cometeu nem preconceito, nem coisa pesada de agressão e humilhação, eu acho super inteligente essa estratégia. Se fosse eu, ia preferir que meus adms fizessem brincadeiras e tal. Imagina eu sair da casa e ver esse tanto de coisa pesada?", declarou a cantora nos comentários de uma publicação no Instagram.

A artista ainda destacou os efeitos que comentários negativos podem causar: "Pelo menos com minha equipe estando leve e levando na esportiva eu ia me sentir menos mal e não ia ter crise de depressão, achando que a minha vida acabou... Porque quando a gente olha o povo na internet é isso que parece, né? Que sua vida acabou para sempre", completou.

Parte da estratégia adotada pela equipe de Jade incluiu trocar o sobrenome da influenciadora para "Piton", se referindo à espécie de cobra que internautas associaram à sister após atitudes polêmicas no "BBB 22". A irmã de Leo Picon chegou a ser apontada como a vilã da edição após indicar Arthur Aguiar direto ao paredão por duas semanas seguidas.

Após a equipe de Jade publicar um vídeo que coloca a modelo entre vilãs da TV, como Carminha, de "Avenida Brasil", e Nazaré Tedesco, de "Senhora do Destino", Leo "invadiu" as redes sociais da irmã para avisar que estava insatisfeito com a gestão dos "adms". O influenciador chegou a ameaçar tomar o controle dos perfis da sister, enquanto a mãe de Jade também manifestou sua revolta com os responsáveis pelas mídias sociais da filha.