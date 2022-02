Jessilane conta para Linn da Quebrada que Eliezer queria ficar com ela - Reprodução

Publicado 17/02/2022 09:21

Rio - Eliezer está pegando geral. O publicitário trocou beijos com Maria, Natália e, durante a festa do líder, nesta quarta-feira, tentou beijar Jessilane. A professora contou para Linn da Quebrada como tudo aconteceu. "Pior que o Eli queria ficar comigo hoje mais cedo, acredita? Ainda bem que a gente não faz as coisas por impulso", disse Jessilane. "Mas deveria...", respondeu Linn.

"Não, é demais pra mim… Ele já ficou com Maria, foi pra baixo do edredom e depois ficou com a Nat", disse Jessilane. Mais cedo, Jessilane tinha revelado com quais brothers ficaria. Ela disse que apenas Douglas Silva e Arthur Aguiar não fazem seu tipo, por conta da altura.

Eliezer e Natália protagonizaram cenas pra lá de quentes ainda na festa do líder. Depois, o publicitário foi dormir com Natália no quarto Grunge e eles transaram na manhã desta quinta-feira. Antes disso, Eli já tinha transado com Maria durante a festa do líder de Tiago Abravanel.