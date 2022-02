Eliezer e Vyni no 'BBB 22' - Globo

Publicado 16/02/2022 21:23 | Atualizado 16/02/2022 21:32

Rio - Vyni e Eliezer decidiram renovar o visual dentro do "BBB 22" na tarde desta quarta-feira. O cearense raspou a cabeça com o auxílio de Pedro Scooby e depois ajudou o designer a aparar os fios do cabelo. Mas uma cena chamou atenção dos telespectadores na web: o momento em que Vyni fez grandes elogios à beleza e ao caráter de Eli.

“Eu acho que a única coisa bonita em mim é o cabelo”, comentou Eliezer enquanto o amigo lhe ajudava a dar um trato no visual. Na sequência, o cearense fez muitos elogios e ainda deu um "cheiro" no pescoço do amigo. “Você é lindo, seu peitoral é lindo, seu rosto é lindo, seu cabelo é lindo, sua voz é linda, seu sorriso é bonito, seu caráter é lindo”, respondeu Vyni.