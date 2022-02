Jade Picon - Reprodução

Publicado 16/02/2022 19:54

Rio - A equipe que administra as redes sociais de Jade Picon durante o "Big Brother Brasil 22" emitiu um comunicado, nesta quarta-feira (16), para explicar a estratégia de marketing adotada. Nos últimos dias, a mãe e o irmão de Jade falaram publicamente que não concordam com as decisões tomadas por quem cuida do perfil da influenciadora.

fotogaleria "Nós, administradores da Jade, acreditamos que fomos contratados por ela na base da confiança em nosso trabalho. Nossa opinião sobre reality shows é que isso é um programa de TV. As pessoas sempre tendem a pintar um vilão e um mocinho. Se a Jade sair terça-feira, por exemplo, o público vai eleger um novo vilão, porque assim funciona o entretenimento. Portanto, se a Jade foi definida como vilã pelo público, na nossa visão de estratégia seria em vão tentar fingir que nada aconteceu ou tentar remar contra uma maré inteira na internet. Quando ela era tida como mocinha, todas suas atitudes eram aclamadas, e se houvesse algum erro ia passar batido. Agora, com ela sendo apontada como a nova vilã, o que vai acontecer é exatamente o oposto", iniciou o longo texto.

"Entendemos que para a saúde mental de qualquer um que saia dessa casa com o tamanho de hate (que acreditamos ser desnecessário) que Jade esta sofrendo na Internet, ela terá uma saída mais tranquila para seu psicológico se vir que toda a equipe levou tudo em tom leve e mostrou que o jogo é uma coisa e a vida real é outra. Tudo bem rir de si mesmo. Tudo bem enxergar seus erros. Não vamos trabalhar em vão tentando limpar a imagem de alguém que já foi decretada como vilã. Se as coisas mudarem lá dentro, ótimo. Vamos seguir a Jade de acordo com suas atitudes e a resposta do público."

"Tanto que seus looks continuam sendo os mais replicados, ela continua dando o que falar, a todo momento saem matérias sobre suas maquiagens e seu estilo. O protagonismo é isso. Se nesse jogo seu protagonismo foi eleito como vilã (como colocamos no nosso meme: Cruella, Carminha, Nazaré) cabe a nós administradores guiar suas redes da forma mais leve possível para que quando ela sair não se sinta desamparada, acabada ou deprimida como acabou acontecendo com muitas que passaram por isso."

"É isso que fazemos: marketing. Se vocês continuarem fazendo dela a vilã, nós seguiremos a mesma narrativa pois "O CLIENTE SEMPRE TEM RAZÃO", "A VOZ DO POVO É A VOZ DE DEUS". Tanto que pegamos frases dos próprios seguidores pra fazer os memes bem humorados sobre ela. Quem quiser que o administrador mude a estratégia, é só começar a dar destaque TAMBÉM pras coisas legais que a Jade faz. Não só as coisas ruins", finalizou.