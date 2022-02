Jade Picon ganha apelido de 'Píton' nas redes sociais - Globo/Reprodução

Publicado 16/02/2022 17:38 | Atualizado 16/02/2022 17:40

São Paulo - Diferente dos líderes no 'BBB', Jade Picon perdeu o carinho dos fãs após vencer duas lideranças seguidas e indicar Arthur Aguiar diretamente aos paredões, que eliminaram Naiara Azevedo e Bárbara Heck. Além de perder milhares de seguidores nas redes sociais, a influenciadora e empresária ganhou o apelido de Jade 'Píton', que faz um trocadilho com o sobrenome da sister.

Nesta semana, o termo 'Píton' ganhou as redes sociais e foi um dos termos mais usados em publicações contrárias às atitudes de Jade no programa. A web acusa a influenciadora de ser falsa com amigos, por difamar Arthur Aguiar para os outros participantes e tecer estratégias tóxicas dentro do jogo.

O trocadilho usa o gênero dos répteis Píton, da família Pythonidae, da subordem de serpentes. Originária da Ásia e África, estes animais podem chegar até 10 metros de comprimento e pesar mais de quatro toneladas.

As serpentes Píton não soltam veneno, mas possuem presas afiadas e curvadas, para agarrar a presa. Na cultura popular, as Píton são retratadas como 'gigantes e sedentas por sangue', mas não é o que ocorre na realidade.

Normalmente, as serpentes se alimentam de pequenos mamíferos e pássaros. Pítons pequenos comem anfíbios e répteis. Após uma grande refeição, um píton pode ficar semanas e meses sem se alimentar.

As serpentes píton são famosas desde a antiguidade. Na mitologia grega, a píton é uma serpente gigantesca que nasceu do lodo da Terra, após o grande dilúvio. Criada por Hera para perseguir Leto, mãe de Apolo e Ártemis, o mito conta que Apolo matou a serpente a flechadas. Da mitologia até a cultura, a serpente remete a alguém que é astuciosa e com má índole.

Na cultura pop, as serpentes píton são vilãs em diversos filmes. Em 2001, uma píton, da espécie Birmanesa, protagonizou ao lado de Britney Spears a apresentação da música 'I’m a Slave 4 U' no Video Music Awards (VMA's) em 2001.

Apesar do apelido ter a conotação negativa, o perfil oficial de Jade Picon publicou um vídeo pouco antes da eliminação desta terça-feira (15) assumindo o apelido e comparando a sister com personagens famosas por serem 'cobras' na ficção.

No vídeo, o 'clã' de Jade é composto por Regina George, de 'Meninas Malvadas', Medusa, serda mitologia grega com cabelos de cobra, Carminha, de 'Avenida Brasil' e a própria cobra píton.

ESTAMOS PITONIZADOS



Esse é o nosso clã, quem amou? pic.twitter.com/JA2nj0kIJB — Jade Picon (@jadepicon) February 16, 2022

*Reportagem de Luiza Lemos, do iG.