Arthur Aguiar se surpreende com proposta de Gustavo no 'BBB 22' - Reprodução/Globoplay

Arthur Aguiar se surpreende com proposta de Gustavo no 'BBB 22'Reprodução/Globoplay

Publicado 16/02/2022 15:31

Rio - Após entrar oficialmente no "BBB 22" no último domingo, Gustavo já demonstrou ter estreitado os laços com alguns dos moradores antigos da casa. Nesta quarta-feira (16), o ex-participante da Casa de Vidro tomou a liberdade de fazer uma brincadeira com Arthur Aguiar que viralizou nas redes sociais.

fotogaleria

Enquanto Douglas Silva preparava o almoço da xepa, Arthur contou que não gosta de moela e avisou que tentaria trocar sua porção por outro alimento com algum participante. Foi quando o ator questionou Gustavo: "Você tem um ovo?", e o curitibano disparou: "Tenho dois. Quer o da esquerda ou da direita?"

Não demorou para que Arthur e Douglas percebessem a piada enquanto o advogado continuou: "Tem uma calabresinha também. Top, cara. Dá uma porção pra cinco". Com bom humor, o ex-Rebeldes rebateu: "Não vem com essa, é aquela finíssima", brincou.

No Twitter, internautas reagiram à conversa inusitada e zoaram a expressão de Arthur após escutar a "proposta" de Gustavo: "O brilho dele indo embora", escreveu uma usuária. "Quem não esboçou uma risada morreu por dentro", afirmou outro fã do reality da TV Globo.

Confira: