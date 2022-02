Jade Picon, do - Divulgação

Publicado 16/02/2022 14:52 | Atualizado 16/02/2022 15:33

Rio - Uma das maiores curiosidades do público sempre foi saber qual é o cachê dos participantes do "BBB". De acordo com o colunista Fefito, do "Uol", a remuneração dos Pipocas, grupo formado por anônimos, e dos Camarotes, grupo formado por famosos, não é a mesma. Ele revelou, ainda, que os anônimos recebem um salário mínimo por mês, mais R$ 500 por semana de permanência na casa.

Já os integrantes do grupo Camarote ganham R$ 30 mil, divididos em quatro parcelas. Uma parcela de R$ 15 mil na assinatura do contrato e mais três parcelas de R$ 5 mil ao longo dos três meses de reality show. Nenhum dos participantes recebe por publicidade. Toda a receita de merchandising vai para a TV Globo.