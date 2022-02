Eliezer tem medo de herpes bucal se espalhar para o pinto - reprodução da TV Globo

Publicado 16/02/2022 08:59

Rio - Eliezer fez uma pergunta que deixou os brothers do quarto Lollipop espantados na madrugada desta quarta-feira. Ele está com herpes nos lábios e quis saber se existe alguma possibilidade de a infecção se espalhar para o pênis.

Tudo começou quando Eliezer estava procurando a pomada para tratar a doença. "Cadê a pomada de boca?", perguntou. "Você não usa pomada que preste. Você não bota todas as vezes que é pra botar", disparou Vyni."Estou com medo de agora dar no pinto", respondeu Eliezer, deixando todo mundo espantado. "O que?", se assustou Tiago Abravanel. "Estou com medo de dar no pinto agora", disse novamente o publicitário. "Porque herpes nao dá no pint*, né? E na vagina? Não sei? Tudo acontece comigo!", completou."Não. Herpes bucal é uma coisa, genital é outra", disse Vyni. "Mas não é um vírus não?", perguntou Eliezer. "Não sei. Cadê a Laís pra gente saber?", disparou Brunna, encerrando a conversa. Laís é dermatologista.