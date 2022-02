Naiara Azevedo do - Reprodução/Globoplay

Publicado 15/02/2022 16:48

Rio - Naiara Azevedo usou seu perfil no Twitter para comentar a expulsão de Maria do "Big Brother Brasil 22" . A cantora, que também participou do reality show, pediu que os internautas não façam ataques contra Maria e que a recebam com carinho fora do programa.