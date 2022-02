Brunna Gonçalves - reprodução de vídeo

Publicado 15/02/2022 16:29

Rio - Dias antes de ser expulsa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, Maria teve um pressentimento estranho e chegou a arrumar suas malas. Brunna Gonçalves relembrou a situação durante uma conversa com Eslovênia, Vyni e Eliezer no quarto lollipop, nesta terça-feira.

"Domingo ela tava arrumando a mala dela e falou: 'Eu tô com um pressentimento estranho. Até vou arrumar a minha mala'. Eu falei: 'Para de falar besteira, garota!'. Aí ela: 'Eu só tô com um pressentimento estranho'. Ela falou, domingo, quando tava arrumando a mala. Ela deixou tudo arrumadinho, porque não tava. E ela arrumou tudo", comentou a dançarina. Eslovênia concordou com a esposa de Ludmilla. "Verdade, eu lembro".