Maria vai ao quarto Grunge pedir desculpas para NatáliaReprodução

Publicado 15/02/2022 16:04 | Atualizado 15/02/2022 16:16

São Paulo - Nesta terça-feira, Maria foi expulsa do “BBB 22” após ter agredido Natália no Jogo da Discórdia. Familiares da cantora já se pronunciaram sobre o caso, como a mãe da carioca, que criticou o linchamento virtual sobre a filha. A equipe da designer de unhas também divulgou um comunicado oficial sobre a expulsão.

Em nota à imprensa, a equipe de Natália lamentou o caso e ainda pediu para que o público receba Maria “com respeito, carinho, afeto e amor”. Veja abaixo o texto completo:

“Lamentamos profundamente o ocorrido na noite do dia 14/02/2022 e respeitamos a decisão soberana tomada, no dia 15/02/2022, pela direção do BBB 22. A Equipe da Natalia deseja a Maria toda a felicidade do mundo e que o público a receba com respeito, carinho, afeto e amor.”

Natália segue no confinamento abalada pela expulsão da cantora. Durante a tarde, a sister teve uma crise de choro e tentou diversas vezes se tranquilizar sozinha , lembrando do fato que o paredão que enfrenta com Bárbara e Arthur foi mantido.