Publicado 15/02/2022 15:03 | Atualizado 15/02/2022 15:15

Rio - Após expulsão de Maria do "BBB 22", Douglas Silva, Pedro Scooby e Paulo André repercutiram a notícia e comentaram as ações que levaram a tomada de decisão da equipe do reality. A atriz e cantora foi expulsa após suposta agressão a Natália Deodato durante Jogo da Discórdia desta segunda-feira. Com força, ela jogou balde de água na cabeça da colega de confinamento.

"Uma pena pela Maria, mas aqui as atitudes pesam. Tenho certeza de que a Maria está arrependida... Vocês ouviram o barulho (do balde durante o Jogo da Discórdia). Eu falei: 'caralho'. Pediu desculpa só depois que a Nat falou. Não foi na hora do ato", disse DG.



"O Eli foi o único que ontem cantou pedra, que falou que ela seria expulsa. Ele disse: 'tem que ser realista com o que aconteceu. Ela pode ter a atitude vista com outros olhos e ser expulsa'", sinalizou Scooby.



Os brothers continuaram comentando sobre a perseguição a Natália na atual edição do reality e Paulo André disse não havia percebido até o Jogo da Discórdia. "Não enxergava esse massacre. Fui saber que isso existe ontem", ressaltou PA.

"Pois é. Se fosse a Nat quebrando aquela câmera, como a casa reagiria?", questionou DG, relembrando o momento que Eslovênia quebrou uma câmera do game e fez todos os brothers perderem estalecas.

Relembre o caso

Maria bateu com o balde na cabeça de Natália durante o jogo da discórdia desta segunda-feira. Na dinâmica, um participante deveria acusar outro de algo. O restante do grupo deveria julgar se a acusação era válida ou não. Quem perdesse, levaria um balde de água na cabeça. Foi neste momento em que Maria foi acusada de agredir Natália pelos telespectadores.

A sister levantou o balde com toda força e bateu na cabeça da manicure. Rapidamente, Natália disse: "Só não pode bater o balde na cabeça, né?". Maria, então, pediu desculpas. Ela ainda tentou continuar a dinâmica, mas foi interrompida pelo apresentador Tadeu Schmidt. "Não, aguarde um pouquinho que a gente vai fazer um intervalo", disse.

Na volta do comercial, Tadeu perguntou se Natália estava se sentindo bem. Ela disse que sentiu agressividade no gesto de Maria, mas que estava tudo bem. Os internautas se mostraram indignados com a atitude de Maria e pediram a expulsão da atriz. Esta é a segunda vez em que ela se descontrola em um jogo da discórdia. Na dinâmica da semana passada, ela deu um empurrão na cabeça de Arthur Aguiar.