Cris Vianna deixa recado carinhoso para Natália do - Reprodução Internet

Cris Vianna deixa recado carinhoso para Natália do Reprodução Internet

Publicado 15/02/2022 13:51

Rio - No noite desta segunda-feira (14), Natália ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais após ser bombardeada no "jogo da discórdia" do "BBB 22". Por conta disso, nesta terça-feira (15), a atriz Cris Vianna deixou um recado carinhoso para sister em sua conta no Instagram. E ainda ressaltou a amizade do ator Douglas Silva com Natália.

fotogaleria

"Natália, você não vai ler isso agora, mas queria deixar registrado esse carinho, para você ver o quanto de apoio sempre teve aqui! Como mulher preta, com uma história tão cheia de luta, sei que é ainda mais difícil para você estar confinada com tanta gente e se sentir tão sozinha", começou.

"Tenho certeza que você não sai hoje, porque apesar de ser alvo aí dentro, aqui fora tem muita gente que torce por você. Fica aqui o meu carinho e apoio, já que não posso dar um abraço após ter te visto tão abalada depois do jogo. E que bom que no meio de tudo isso o DG está aí para você", completou Cris.