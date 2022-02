Jade e Paulo André conversam após jogo da discórdia - Reprodução

Publicado 15/02/2022 08:57

Rio - Depois do jogo da discórdia, Paulo André chamou Jade para conversar. Apesar de estarem ficando no reality show, os dois têm posicionamentos bastante diferentes no jogo. "Mano, um bagulho que eu vou te pedir", iniciou PA, que foi interrompido pela risada de Jade. "Está rindo por que? Fecha a cara, o bagulho é treta. A gente vai brigar agora. Nossa primeira treta, tem como você respeitar esse momento?", brincou o atleta.

"Um bagulho que eu vou te pedir quando rolar uma parada, não precisa soltar aos ventos, a gente pode tête-à-tête", continuou o rapaz. "Mas eu não tenho o que resolver com você. Só que eu não quero ser a pessoa que vai te pedir uma coisa...", começou Jade. "Tu tem maturidade e eu também para resolver o bagulho. Qual foi? O papo é esse, o papo é reto e isso e ponto. Você vai falar e vai expor sua opinião. Eu estou generalizando", continuou o atleta.

"Eu entendi, só que, hoje, no quarto eu agradeci quem me apoiou. E se você se sentiu afetado porque você foi o único das 15 pessoas que levantou a plaquinha 'não'...", disse Jade. "Eu não estou falando sobre hoje, não. Eu iniciei a conversa. Eu não estou falando sobre hoje, estou generalizando. Qualquer situação", voltou a dizer PA.

"Mas eu gosto de fazer isso, faz parte da minha personalidade", disse Jade. "Mas não faz parte do que a gente pode ter de legal. Eu estou generalizando, digamos que aconteça uma parada muito mais sinistra", explicou o atleta. "Lógico que eu vou falar com você", disse a influenciadora digital. "Então, é isso que eu estou te pedindo agora", respondeu o rapaz.

Depois disso, os dois ainda conversaram sobre Jade ter indicado Arthur novamente ao paredão. A influenciadora voltou a dizer que não gostaria de se queimar com outra pessoa neste momento do jogo. "É toma lá da cá. Ele também tem a chance de ganhar o Líder", disse Paulo André. "Lógico, e é justamente por isso que eu coloquei ele ontem, porque se eu colocasse outra pessoa, por exemplo, semana que vem eram duas oportunidades de eu ir para o Paredão caso uma das duas pessoas ganhasse o Líder. Duas possibilidades de voto, entendeu? Em vez de criar uma outra tecla que me ameaçasse eu decidi bater na mesma e afundar ela mais ainda. Na minha cabeça era assim", concluiu Jade.

Ao saírem do quarto, Paulo André e Jade se beijaram e decidiram enganar os outros brothers sobre terem tido uma forte briga.