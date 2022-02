Arthur, Bárbara e Natália estão no paredão - Reprodução

Arthur, Bárbara e Natália estão no paredãoReprodução

Publicado 15/02/2022 07:00

Rio - A noite desta terça-feira será marcada por mais uma eliminação no "BBB 22". Desta vez, Arthur Aguiar, Bárbara Heck e Natália Deodato são os brothers que estão na berlinda e podem perder a chance de colocar as mãos no prêmio de R$ 1,5 milhão. Como já era esperado, Arthur foi indicado ao paredão pela líder, Jade Picon. Em sua justificativa, a influenciadora digital disse não querer se indispor com outro participante e, por isso, mandou Arthur novamente para a votação popular.

fotogaleria

Natália Deodato foi a pessoa mais votada pela casa. A sister teve direito ao contragolpe e puxou Laís para a berlinda. Quem também teve direito de escolher uma pessoa foi Arthur. O ator queria puxar Laís e ficou indeciso por um tempo ao ver que a goiana já havia sido escolhida por Natália. Mas, depois de muito pensar, Arthur escolheu Bárbara, melhor amiga de Laís.

Bárbara, Laís e Natália participaram da prova Bate e Volta. Laís saiu vencedora e, com isso, Arthur, Bárbara e Natália se tornaram os integrantes do quarto paredão.

Casa de vidro

A chegada dos participantes da Casa de Vidro deu uma revirada na dinâmica do "BBB 22". Na noite do último domingo, com 52,77% dos votos favoráveis, Gustavo Marsengo e Larissa Tomásia conquistaram seu passaporte direto para a casa mais vigiada do país. Os dois mostraram que querem movimentar o jogo e passaram várias informações para os brothers -- algumas delas falsas.

Larissa, por exemplo, disse que uma mulher do grupo Pipoca, formado por anônimos, despontou como favorita do público. Mas, até agora, não se sabe de quem ela estava falando. A pernambucana também contou que os telespectadores estavam torcendo pelo romance entre Jade Picon e Paulo André. Na mesma noite, Jade se rendeu aos encantos do atleta e trocou beijos com ele no quarto do líder.

Gustavo fez mais revelações sobre o jogo. Ele revelou que Brunna Gonçalves é vista como planta. Durante o paredão, os dois inclusive votaram na mulher de Ludmilla para a berlinda. Eles também revelaram que alguns participantes, como Eslovênia, nunca haviam sido votados.

Os dois ex-moradores da Casa de Vidro também foram os responsáveis por contar aos confinados que atitudes de algumas participantes foram vistas como racistas pelo público.

Emparedados

Esta é a primeira vez que Bárbara Heck, de 30 anos, cai em um paredão. A gaúcha de Novo Hamburgo sempre se mostrou muito disposta a vencer o reality show e quase sempre aparece falando de jogo. Logo que chegou na casa, iniciou uma forte amizade com Laís e, posteriormente, se juntou a Jade Picon. Bárbara começou a chamar atenção no programa por ser boa nas provas. Ela, inclusive, venceu a primeira prova de resistência da atração ao lado de Laís. Ela também chamou atenção por sua alimentação. Bárbara fica longos períodos sem comer e sofre com dores de estômago constantes.

Recentemente, a gaúcha teve seu nome envolvido em uma grande polêmica. Ela, Laís, Eslovênia e Maria falavam sobre votar em Natália sem saber que ela estava por perto. Ao descobrirem a presença de Nat no local, elas saíram correndo de forma estranha. Internautas interpretaram a forma como elas correram como a imitação de um macaco.

Já Arthur Aguiar, de 32 anos, e Natália Deodato, de 22, são veteranos em paredões. O ator está em sua segunda berlinda consecutiva, enquanto Nat está disputando a permanência na casa pela terceira vez em quatro semanas. Ela só se livrou do paredão uma vez, quando conseguiu uma imunidade.

Por ter sido infectado com covid-19, Arthur Aguiar entrou no "BBB 22" três dias depois dos outros participantes. Com isso, o brother não conseguiu formar nenhuma grande aliança e vem jogando sozinho desde então. Ele até tentou se aproximar do grupo formado por Pedro Scooby, Douglas Silva e Paulo André, mas não foi muito bem aceito. Ele também tentou se aproximar de Jade, que viu suas investidas como "interesse" e acabou colocando o ator no paredão duas vezes seguidas.

Já Natália é alvo constante da casa e, por isso, é apontada na internet como uma das protagonistas desta edição. A mineira não tem medo de falar o que pensa, o que causa atritos com muitas pessoas no reality show. Ela briga constantemente até mesmo com seu próprio grupo de amigas, Jessilane e Linn da Quebrada. As três e a cantora Naiara Azevedo, que já foi eliminada, foram apelidadas pelos telespectadores de "comadres".

Resta saber quem será eliminado na noite desta terça-feira.