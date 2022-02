Arthur Aguiar - Reprodução Internet

Publicado 14/02/2022 18:25

Arthur Aguiar voltou a viralizar nas redes sociais. E o motivo desta vez não é sua alimentação à base de pão ou algum comentário de Maíra Cardi sobre sua participação no "BBB 22". O brother se tornou o foco dos comentários na web após dar uma explicação sobre como "lavar a bunda".

As instruções do ator foram dadas enquanto Douglas tomava banho e os brothers conversavam sobre lavagem das partes íntimas. "Mano, eu lavo a bunda mesmo, eu lavo a bunda de verdade. Não é esse negócio de rapidinho não, não quero ficar com minha bunda fedendo", destacou Arthur.

Aguiar ainda fez gestos para explicar sua fala e completou: “Até ficar o bagulho cheiroso". Veja o momento abaixo:



Queria ser a bunda do Arthur Aguiar pra viver essa aventurapic.twitter.com/pNvuOt0b8l É ZAGA ZAGA ZAGATEI TEI TEIQueria ser a bunda do Arthur Aguiar pra viver essa aventura #BBB22 February 13, 2022

Confira outras reações das pessoas na web:

Boa tarde só pros que lava a bunda como o Arthur #bbb22 February 14, 2022

Agr sempre q eu estiver triste vou ver o video do arthur aguiar falando q lava bem a bunda dele nmr racheeeeidkfjsnflaksndfçlkasndfçlksdmf — manu (@manulac_) February 14, 2022





O Eli | O efeito sonoro de milhõesO Eli | #ForaScooby | Jade e PA | O PA | Tiago e Scooby pic.twitter.com/IcqhWjOIvK February 13, 2022

eu lavo a bunda mesmo mn eu lavo a bunda de vdd não eh esse ngc de passar rapidinho não vou ficar com a minha bunda fedendo porra? é zaga zaga zaga zaga zaga tey tey tey tey tey zaga zaga zaga zaga até ficar o bglh cheiroso tlgd



Aguiar, Arthur — GISELA mariconer provisoriamente (@giselathaiss) February 14, 2022