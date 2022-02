Gustavo promete causar no Jogo da Discórdia - reprodução da TV Globo

Gustavo promete causar no Jogo da Discórdia reprodução da TV Globo

Publicado 14/02/2022 16:52

Rio - Participante da casa de vidro, Gustavo já chegou causando. Durante um bate-papo com Laís, Pedro Scooby e Paulo André na cozinha do 'Big Brother Brasil 22', o brother disse que vai expor alguns participantes no 'Jogo da Discórdia' na noite desta segunda-feira.

"Hoje tem Jogo da Discórdia, o Gustavo já vai cheio de carta na manga", brincou o surfista. "Tem que observar bem esses dois", frisou a médica, se referindo também a Larissa. "Amanhã vai ter seis bombas", brincou o curitibano.

Os brothers continuaram brincando com a situação. "Hoje eu vou para as cabeças", avisou Scooby. "Isso aí, Scooby. Eu também. Vamos mostrar o que uma planta faz", destacou Laís. Gustavo, então, mandou a real. "Vou trazer algumas informações novas aí".

Laís se empolgou com a declaração do curitibano. "Tem umas coisas que não sei se vocês já sabem, mas vou expor umas contradições", comentou o empresário. "Fala mesmo, a gente quer ver as verdades", respondeu o surfista. "Umas mentirinhas que contaram", esclareceu Gustavo.