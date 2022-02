Natália e Linn da Quebrada - Reprodução Internet

Publicado 14/02/2022 15:32

Rio - Natália encara seu terceiro paredão no "Big Brother Brasil 22". Nesta segunda-feira (14), durante uma conversa com Bárbara e Jessi, Linn avaliou a insistência dos votos em Natália. A cantora afirma que a estratégia usada pelos colegas de confinamento é um "tiro no pé".

"Estrategicamente, na maioria das vezes, insistir em votar em uma mesma pessoa é um tiro no pé. O que me faz repensar mais. Se a gente com 17 pessoas, as nossas únicas opções permanecem as mesmas, acho que chegou a hora da gente repensar", disparou Linn.

Jassilene também opinou sobre a situação. "Mas de toda forma houve uma movimentação maior. Sete pessoas foram votadas, o que significa que não houve concentração de votos. Ou seja, não foi só na Natália. Se tinha dezesseis pessoas, seis na Natália, onze votos foram distribuídos entre seis", comentou ela.