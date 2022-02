Equipes de Bárbara e Natália contrariam posicionamento das sisters no 'BBB 22' - Reprodução/Globoplay

Equipes de Bárbara e Natália contrariam posicionamento das sisters no 'BBB 22'Reprodução/Globoplay

Publicado 14/02/2022 14:37

Rio - A formação do paredão no último domingo (13) agitou o "BBB 22" e também causou discórdia fora da casa. Com Arthur Aguiar, Natália e Bárbara na berlinda, posicionamentos contraditórios das equipes que administram as redes sociais das sisters causaram um conflito na web nesta segunda-feira.

A confusão teve início quando os responsáveis pelos perfis de Natália contrariaram o pedido da designer de unhas, convocando os fãs da mineira para eliminar Bárbara, ao invés de Arthur. Em seguida, a equipe da gaúcha também descartou uma orientação de que os perfis não devem discordar dos participantes ao voltar atrás no posicionamento inicial, pedindo a eliminação do ator, e ainda alfinetou o time de Natália.



"Nosso posicionamento desde o início foi seguir as regras do jogo e todos os envolvidos sabem, desde o princípio, que aqui fora também tem regras. E elas precisam ser respeitadas", diz a nota publicada pelos adminstradores das redes de Bárbara.

"Estamos há 9 horas aguardando a equipe da Natália parar de puxar mutirões indevidos, desrespeitando a vontade e o posicionamento da própria participante. Portanto, diante dos riscos que a Bárbara corre no jogo, também pelo posicionamento dos demais Adms e ciente de que estamos entregando toda verdade com nossos valores, estamos vindo aqui para declarar #ForaNatalia", afirma o texto.

"Queremos deixar claro que esse não é o posicionamento da Bárbara e nem da Natália, dentro do jogo, mas se as regras são para todos, e não estão sendo seguidas, precisamos fazer algo para proteger a Bá, e cá estamos nos posicionando. Fazendo o que precisa ser feito", encerrou a equipe.

