Arthur Aguiar e Jade Picon em conversa após formação de paredão Globo

Publicado 14/02/2022 09:32 | Atualizado 14/02/2022 09:47

Rio - O clima entre Arthur Aguiar e Jade Picon não é um dos melhores no "BBB 22". Pela segunda semana consecutiva, a influenciadora venceu a prova do líder e indicou o ator direto à berlinda. Após a formação do paredão neste domingo, eles conversaram na sala do reality.

Jade se aproximou de Arthur e se explicou. Durante o discurso da indicação, ela disse a Tadeu que escolheria o brother para não criar indisposição com outra pessoa. "Espero que você entenda ou não, mas foi o que eu expliquei sobre votar em outra pessoa", disse ela.

"É uma escolha sua mesmo, você tem todo o direito. Só que você falou para mim que precisava de respostas. Você me indicou, eu fui, eu voltei e você teve sua resposta... Eu falei de uma segunda chance e em nenhum momento você veio conversar comigo. A primeira vez que você veio foi para falar que me vetaria da Prova do Líder".

Na sequência, a irmã de Leo Picon fez uma indagação. "E você veio conversar comigo?", perguntou ela. "Mas eu não fiz nada para você. O que eu fiz, eu te pedi desculpas. Se você quiser conversar, eu estou aberto", respondeu o marido de Maíra Cardi.

"É que não entendi em que momento do jogo eu deixei claro para você que você era uma prioridade minha. Você não foi e não é uma prioridade minha no jogo. Você falou que eu era uma prioridade sua, mas você não é. Rolou uma falha de expectativa", retrucou Jade.