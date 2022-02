Internautas acusam Pedro Scooby de transfobia - reprodução da TV Globo

Publicado 13/02/2022 20:16

Rio - Pedro Scooby foi acusado de transfobia pelos internautas, neste domingo, devido um comentário que fez para Linn da Quebrada, após o almoço do anjo, do 'Big Brother Brasil 22'. Tudo começou quando a cantora falou sobre a beleza do irmão do surfista, João Vitor Vianna. "Gostou do meu irmão?", quis saber o marido de Cintia Dicker. "Você não sabe da gente, então?", brincou Linn. "Ih, meu irmão ele vai em tudo", afirmou o atleta. "Olha como ele fala: 'meu irmão vai em tudo'. E e eu lá sou tudo, sou qualquer coisa, é?", questionou a atriz. "Não é qualquer coisa, não. É especial", concluiu Scooby.

linn: e aí cunhas? você não tinha falado que vc era meu cunhado

scooby; gostou do meu irmão?

linn: você não sabia da gente então?



kkkkkkk pic.twitter.com/XEzXwwPo9z — leone (@tullaleone) February 13, 2022

A fala de Scooby foi considerada transfóbica pelos internautas. Muitos entenderam que o surfista objetificou Linn, a considerou uma 'coisa' por ser travesti. "Imagina você elogia a beleza de uma pessoa e aí alguém vira na sua cara e fala 'opa o fulano topa tudo ein'. Como cê ia se sentir né? Lina que é linda, sexy, sensível, engraçada, parece ser uma companhia deliciosa e teve que ouvir isso porque é travesti", disse um.

"Scooby representou a transfobia podre do heterossexual", disse outro. "O Scooby diz provavelmente a fala mais transfóbica dessa edição até agora na cara da Lina, vê que ela fica incomodada ao ser "coisificada" e ainda fica com sorrindo na cara. Não sei se é falta de tato social ou só burrice mesmo", disse.

