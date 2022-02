Larissa e Gustavo são os participantes que ingressarão na casa de vidro nesta sexta-feira - Reprodução/Globo

Publicado 13/02/2022 13:39 | Atualizado 13/02/2022 14:20

Rio - Larissa e Gustavo, da Casa de Vidro do "BBB 22", estão a poucas horas de entrar oficialmente na disputa por R$ 1,5 milhão. É o que mostra o levantamento do site "Votalhada", que reúne enquetes extraoficiais disponíveis em sites, canais do YouTube, grupos nas redes sociais e perfis em redes sociais como o Twitter. Os números representam uma estimativa.

Até às 13h, o site contabilizou 913.827 de votos, sendo 59% deles a favor da entrada de Larissa e Gustavo no jogo e 41%, contra. Caso a tendência se confirme, os participantes, que estão confinados na Casa de Vidro desde sexta-feira, entram oficialmente no "BBB 22" neste domingo, antes da votação do paredão. Eles estarão imunes e deverão, em consenso, escolher um participante para votar abertamente na sala do reality.

Apesar do levantamento realizado pelo site "Votalhada" em diferentes fontes, os votos são válidos apenas pelo Gshow, o site de entretenimento do Grupo Globo. O resultado será revelado por Tadeu Schmidt na edição ao vivo deste domingo.