Luana Piovani, os filhos e Pedro Scoobyreprodução do instagram

Publicado 12/02/2022 21:04

Rio - Parece que Pedro Scooby não vai poder matar a saudade dos filhos enquanto estiver confinado no 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo. É que Luana Piovani, ex-mulher do surfista, não autorizou que os três filhos que eles tiveram, Dom, Bem e Liz, gravassem mensagens para o pai, que poderiam ser exibidas durante o almoço do anjo. A revelação foi feita por Boninho, no Instagram, neste sábado.