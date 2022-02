Jade e Paulo André - Globo

Publicado 12/02/2022 19:28

Rio - Os internautas continuam em polvorosa com o beijo entre Jade Picon e Paulo André no final da festa do 'Big Brother Brasil 22', da TV Globo, na madrugada deste sábado. E não parou por aí. Os dois trocaram vários carinhos durante o dia. Os usuários do Twitter, então, repercutiram a química que tem entre eles.

"Gente, que beijo foi esse da Jade e Paulo André... A química de milhões", comentou um. "O beijo da Jade e do Paulo André foi o mais bonito e cheio de química que eu já vi na vida, parece filme", confessou outro. "A química da Jade e do Paulo André é tanta, que a sobrancelha da jade tá emparelhada com o bigode dele. Que conexão!", brincou um terceiro.

Por outro lado, alguns internautas acreditam que Jade cedeu as investidas do atleta por estratégia de jogo. É que Larissa, participante da Casa de Vidro, revelou para a empresária que o velocista era o 'galã da edição'. "Que leitura de jogo impecável da Jade. Fez o casal que tava sendo shipada e se afastou da Barbara e Lais numa noite só", comentou um. "Quase todo mundo queria esse beijo, mas vocês estão ligado q a jade tá usando Paulo André como estratégia de jogo né?", apontou outro.



Veja as reações dos internautas:

JADE E PA E A QUÍMICA DE MILHÕES pic.twitter.com/dCeBcKN9nj — ju ondinha (@juzokar) February 12, 2022

Bom dia



Gente, que beijo foi esse da Jade e Paulo André... A química de milhões — Carol (@AnaCarolina_pin) February 12, 2022

jade e paulo andré é uma química de milhões pic.twitter.com/kCFFRzeaKy — jaqueline (@folksjaque) February 12, 2022

A química da Jade e do Paulo André é tanta, que a sobrancelha da jade tá emparelhada com o bigode dele. Que conexão! #BBB22 pic.twitter.com/aHK5ItWA1j — Patrick Damião (@patrick_soares_) February 12, 2022

Que leitura de jogo impecável da Jade. Fez o casal q tava sendo shipada e se afastou da Barbara e Lais numa noite só



parece ate q recebeu informações aqui de fora pic.twitter.com/V0Sxnbdw2e — Piloto (@PilotandoTV) February 12, 2022