Pedro Scooby e Paulo André no 'BBB 22' - Globo

Pedro Scooby e Paulo André no 'BBB 22'Globo

Publicado 12/02/2022 15:19 | Atualizado 12/02/2022 15:42

Rio - Pedro Scooby e Paulo André são os Anjos da semana do "Big Brother Brasil 22". Os brothers levaram a melhor na disputa da prova realizada na tarde deste sábado na área externa da casa. Assim que acabou a prova, eles tiveram de escolher três brothers para o castigo do Monstro: Linn da Quebrada, Lucas e Natália. No domingo, em consenso, eles terão de escolher uma pessoa para imunizar, além de decidir qual dos dois também estará imune.

fotogaleria

Os brothers se dividiram em duplas para disputar a primeira fase em duas chaves. As duas melhores duplas disputaram a final. A disputa consistia em retirar uma bolinha vermelha de um recipiente, enchendo ele de água. Separados por um muro, os participantes se posicionaram cada um de um lado da parede. Enquanto um deles pegava o líquido em um cone, o outro recebia a água e a despejava no cilindro.

Foram para a final da prova, as duplas Brunna e Eliezer, Natália e Douglas, Tiago Abravanel e Arthur Aguiar, e Pedro Scooby e Paulo André, que levaram a melhor na prova de agilidade. Os vencedores ainda levaram o valor de R$ 10 mil e assinatura do Globoplay por 10 anos.

Castigo do Monstro

Os anjos já tiveram de escolher quem vai para o castigo do Monstro. Dos três escolhidos, uma pessoa precisa se vestir de câmera, enquanto os outros três ficam fantasiados como rolos de filme. Pedro Scooby e Paulo André escolheram Linn da Quebrada, Lucas e Natália.