Jade Picone e Arthur AguiarReprodução/Globo

Publicado 12/02/2022 10:11

Rio - A festa foi movimentada para Jade Picon e não foi só pelo beijão em Paulo André. A líder da semana no "BBB 22" revelou, em conversas com Linn da Quebrada e PA, quais são suas opções de votos. Ela, que indicou Arthur Aguiar na semana anterior, não descarta a possibilidade de repetir o nome.

Na pista de dança, Linn e Jade relembraram o voto da sister em Arthur Aguiar no último Paredão. "O que eu achei mais maluco e legal no que você falou foi justamente o lance de você ter segurado, inclusive, para as pessoas que estavam próximas à você qual era o seu voto. Isso se torna uma surpresa para o público", disse Linn.

"Mas você sabe que se eu contasse para quem dormia comigo, eu estava contando para o Brasil", respondeu Jade. "Isso é muito esperto", retrucou Linn. "Eu não quero surpreender 16 pessoas, eu quero surpreender milhões de pessoas... Foi difícil, foi. Mas valeu a pena", continuou a influenciadora.

Em seguida, Jade falou sobre a possibiliade de indicar Arthur Aguiar novamnete. "Meu coração fala para eu colocar ele de novo. Eu quero ter mais uma resposta, Brasil. Juro que é a última vez", brincou ela. "Segunda vez seguida, mesma pessoa. O que eu vou falar?", perguntou Jade a Linn.

"Não tenho certeza ainda...", respondeu Linn. "É a pessoa da casa que eu não tenho uma troca. Aí vou por afinidade, vou colocar... Lucas é uma opção, mas se o Lucas é imunizado, sei lá, vou na Jessi? Que é a pessoa que eu não tenho tanta afinidade, mas eu tenho um respeito, uma admiração pela história dela, por ela. Não é ainda uma pessoa que eu quero mandar direto para o Paredão", argumentou Jade.

Já para o affair Paulo André, a influenciadora declarou que precisa pensar bem antes de decidir. "Lógico que eu tenho ideia. Mas quero que seja algo bem pensado, entendeu? Para ser algo que depois eu fique em paz comigo mesma", explicou.