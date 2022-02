Jade Picon e Paulo André se beijam no 'BBB 22' - Reprodução/Globo

Publicado 12/02/2022 08:52 | Atualizado 12/02/2022 09:23

Rio - Depois de muita espera, Jade Picon e Paulo André se beijaram no "BBB 22". A influenciadora e o atleta trocaram um beijão no Quarto do Líder no finalzinho da festa que começou na noite desta sexta-feira. Eles trocam afeto desde o início do reality e movimentam a web com shipper "Jadre".

Jade Picon e Paulo André estavam sentados trocando carinhos na pista de dança, até que começou a tocar "Medo Bobo", de Maiara & Maraísa. Os colegas de confinamento passaram a cantar para os dois, além de Douglas Silva e Pedro Scooby incentivarem fazendo corações com as mãos. Nesse momento, Jade convidou o atleta para o Quarto do Líder e os dois se beijaram na cama.

O assunto se tornou um dos mais comentados no Twitter durante a madrugada e início deste manhã. Os termos "Jade e PA" e "Jadre" estão nos Trending Topics. "Socorro", escreveu um internauta que compartilhou o vídeo. Teve gente que narrou o acontecimento. "Ela indo para mais perto. Vai, Jade", postou outra pessoa. "Agora começa a era Jade e Paulo: vida de casal", sinalizou uma terceira.

Confira outras reações:

