Paulo André fala sobre título de galã do BBB 22 durante um bate-papo com Natália, Linn e Jessireprodução da TV Globo

Publicado 11/02/2022 19:38

Rio - Paulo André está com o sorriso de orelha a orelha após Larissa, participante da Casa de Vidro, dizer que ele é considerado um dos homens mais sexies do 'BBB 22' e que Anitta está de olho nele. No Quarto Grunge, nesta sexta-feira, Jessilane, Linn da Quebrada Natália e Tiago Abravanel brincaram com o atleta sobre o título de galã.

"O P.A que se cuide”, brincou a designer de unhas. “Galã do Brasil. Qual a sensação de ser o galã do Brasil?", perguntou Linn. "Não me imagino. Do jeito que ela falou, não imagino, não. Anitta, irmão, até a ficha cair... Anitta falou de mim, tem noção?", respondeu Paulo André, empolgado. A cantora, então, sugeriu: "Pensa que não foi Anitta, foi Larissa. A pessoa. Aí, fica mais fácil".