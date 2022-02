Anitta e Paulo André - Reprodução

Publicado 05/02/2022 20:38

Rio - Enquanto descansa em St. Barths, no Caribe, Anitta segue de olho em tudo que acontece no "Big Brother Brasil 22" e em Paulo André, participante da edição. A cantora chegou a comentar em uma publicação no Instagram do atleta olímpico.

fotogaleria Em uma interação com os seguidores, os administradores do perfil de Paulo André fizeram um questionamento. "Comenta aí o que vocês estão fazendo nesse sabadão". E Anita não perdeu tempo. "Esperando você sair pra te chamar pra minha casa", respondeu.

O atleta não foi o único participante da atual edição que despertou o interesse da cantora. No início do reality show, Rodrigo Mussi foi alvo das atenções de Anitta, mas após não concordar com alguns posicionamentos do rapaz, a Poderosa passou a investir em Paulo André.