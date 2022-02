Daiana Garbin e Tiago Leifert com a filha, Lua - Reprodução/Instagram

Publicado 05/02/2022 17:52

Rio - Daiana Garbin usou seu Instagram neste sábado (05) para agradecer as mensagens de apoio que recebeu após revelar que sua filha, Lua, fruto do casamento com Tiago Leifert, foi diagnosticada com um câncer ocular raro chamado retinoblastoma.

"Muito obrigada por todas as mensagens de carinho, amor, fé e orações. Jamais conseguiremos agradecer tanto carinho. Vamos continuar a divulgação de informações sobre o retinoblastoma", escreveu.

A jornalista ainda anunciou uma live para conscientizar outras famílias sobre a doença. "Amanhã teremos uma live com o Dr. Luiz Fernando Teixeira, oftalmologista oncologista ocular, @luizft, sobre a importância do exame oftalmológico, mesmo sem sintomas. Por favor, leve seu bebê a um oftalmologista no primeiro ano de vida. Espero vocês neste domingo às 10h", avisou.